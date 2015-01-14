Після терактів у Франції порушили понад півсотні справ за пропаганду тероризму

Після терактів у Франції минулого тижня було порушено 54 справи за статтею "пропаганда тероризму".

Про це пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

До того ж за той же період було порушено 15 кримінальних справ за "відкриття вогню, вибухи в мечетях та місцях поклоніння мусульман".

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11 справ порушено за поширення антиісламських листівок. 18 справ стосуються атак проти сил безпеки, 14 - кібератак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції порушили кримінальну справу проти коміка Дьєдонне за звинуваченням у пропаганді тероризму.

Причиною став його запис у соцмережі про те, що він відчуває себе "Шарлі Кулібалі".