Після терактів у Франції порушили понад півсотні справ за пропаганду тероризму
11 справ порушено за поширення антиісламських листівок. 18 справ стосуються атак проти сил безпеки, 14 - кібератак.
Після терактів у Франції минулого тижня було порушено 54 справи за статтею "пропаганда тероризму".
Про це пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
До того ж за той же період було порушено 15 кримінальних справ за "відкриття вогню, вибухи в мечетях та місцях поклоніння мусульман".
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11 справ порушено за поширення антиісламських листівок. 18 справ стосуються атак проти сил безпеки, 14 - кібератак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції порушили кримінальну справу проти коміка Дьєдонне за звинуваченням у пропаганді тероризму.
Причиною став його запис у соцмережі про те, що він відчуває себе "Шарлі Кулібалі".