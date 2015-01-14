В Україні ЄС схожий не на супервладу, а на гнома - Саріуш-Вольський

Про це заявив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, виступаючи в Європарламенті в Страсбурзі під час дебатів щодо України, пише Українська правда.

"Чому ми робимо для України менше, ніж для Сомалі? Ми повинні визнати, що ніхто не обіцяв Україні військової допомоги. Наразі вона лишилася сама проти агресії Росії", - сказав він.

Євродепутат також поглузував із заяви Федеріки Могеріні щодо того, що Євросоюз має стати "світовою владою" у питанні збереження миру та просування прав людини.

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"В Україні ЄС більше схожий не на супервладу, а на гнома! Ми ховаємося за будь-кого - за США, за ОБСЄ, навіть за окремі держави-члени, але самі не докладаємо потрібних зусиль!" - обурився він.

Саріуш-Вольський підкреслив, що розв’язання конфлікту в Україні можливе тільки через рішучі дії країн Європейського союзу.

Зазначимо, що Саріуш-Вольський виступив автором одного із проектів резолюції Європарламенту, котрий має бути проголосований у найближчий четвер, 15 січня.

Як повідомлялося, Європейський союз готовий до того, щоби почати нову сторінку у стосунках з РФ, але не повернеться до рівня "business as usual", заявила високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.