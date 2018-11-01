ЗМІ розповіли про таємничі візити соратника Трампа до Росії, України та Вірменії

Минулого тижня Джуліані відвідав Вірменію за запрошенням бізнесмена, що живе в РФ.

Екс-мер Нью-Йорка та адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані часто бував в Росії та інших пострадянських республіках в якості гостя впливових осіб, а після обрання Трампа президентом США частота таких поїздок тільки збільшилася.

Про це повідомляє ProPublica. За даними журналістів, Джуліані бував в РФ, Україні та Вірменії.

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Зазначається, що минулого тижня він відвідав з візитом Вірменію, яка пов'язана з Росією тісними торговими зв'язками. За інформацією ЗМІ, екс-мер Нью-Йорка прибув в країну на запрошення вірменського бізнесмена Ари Абрамяна, який живе в РФ.

Абрамян, як стверджується, раніше брав участь у реконструкції Кремля і навіть отримав за це медаль від Путіна.

За словами Джуліані, у Вірменії він перебував як приватна особа. Він також взяв участь у технологічній конференції (наразі Джуліані є радником президента США з кібербезпеки – ред.).

Соратник Трампа, як зазначено, своїми візитами не порушує яких-небудь правил або законів. Тим не менш, вони є безпрецедентними.

Зазначимо, в ході президентських виборів 2016 року республіканець Джуліані підтримав Дональда Трампа і розглядався ка кандидат на посаду держсекретаря США. У 2017 році він був призначений радником президента США з кібербезпеки. Син Джуліані працює асистентом з комунікацій в Білому Домі.