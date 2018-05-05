Екс-мер Нью-Йорка пояснив, навіщо Трамп заплатив порноакторці

Джуліані підкреслив, що скандал із порноактрисою не має відношення до президентства Трампа.

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен передав порноакторці Стормі Деніелс шестизначну суму для того, щоб захистити сім'ю Трампа. Про це заявив адвокат президента, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Як передає РБК, Джуліані розповів, що Деніелс передали б гроші незалежно від того, чи балотувався б Трамп у президенти країни чи ні. "Платіж був зроблений для того, щоб вирішити ситуацію з особистими і помилковими твердженнями, з метою захистити сім'ю президента", - заявив адвокат.

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Напередодні Джуліані заявив в інтерв'ю Fox News, що Трамп відшкодував адвокату Майклу Коену $130 тис., заплачені Деніелс за мовчання. Місяць тому президент США стверджував, що не знав про виплату з боку Коена порноакторці.

Деніелс у початку березня подала на Трампа до суду. Вона заявляє, що домовленість про нерозголошення відомостей з приводу її зв'язку з політиком недійсна. За її словами, Трамп напередодні виборів 2016 року через свого адвоката Коена передав Деніелс $130 тис., але підпис під угодою про нерозголошення не поставив. Актриса пізніше додала, що готова повернути гроші, а натомість попросила не перешкоджати її спробам розповісти про стосунки з нинішнім главою держави.

За словами Деніелс, у неї з Трампом був інтимний зв'язок у 2006 році. Президент США заперечує цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трампа висунули на Нобелівську премію миру.