Екс-мер Нью-Йорка пояснив, навіщо Трамп заплатив порноакторці

01:26, 05 травня 2018
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Стормі Деніелс і Дональд Трамп / REUTERS

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен передав порноакторці Стормі Деніелс шестизначну суму для того, щоб захистити сім'ю Трампа. Про це заявив адвокат президента, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Як передає РБК, Джуліані розповів, що Деніелс передали б гроші незалежно від того, чи балотувався б Трамп у президенти країни чи ні. "Платіж був зроблений для того, щоб вирішити ситуацію з особистими і помилковими твердженнями, з метою захистити сім'ю президента", - заявив адвокат.

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Напередодні Джуліані заявив в інтерв'ю Fox News, що Трамп відшкодував адвокату Майклу Коену $130 тис., заплачені Деніелс за мовчання. Місяць тому президент США стверджував, що не знав про виплату з боку Коена порноакторці.

Деніелс у початку березня подала на Трампа до суду. Вона заявляє, що домовленість про нерозголошення відомостей з приводу її зв'язку з політиком недійсна. За її словами, Трамп напередодні виборів 2016 року через свого адвоката Коена передав Деніелс $130 тис., але підпис під угодою про нерозголошення не поставив. Актриса пізніше додала, що готова повернути гроші, а натомість попросила не перешкоджати її спробам розповісти про стосунки з нинішнім главою держави.

За словами Деніелс, у неї з Трампом був інтимний зв'язок у 2006 році. Президент США заперечує цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трампа висунули на Нобелівську премію миру.

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