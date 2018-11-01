Haaretz: Демократи США посилять біль Росії за вторгнення в Україну, якщо завоюють Конгрес

Американські середньострокові вибори пройдуть вже наступного тижня.

Демократична партія спробує зробити жорсткішою політику США щодо Саудівської Аравії, Росії і КНДР, якщо зможе здобути більшість у Палаті представників американського Конгресу.

Однак, у гострих питаннях, таких як відносини з Іраном і Китаєм, вони будуть намагатися зберегти статус-кво. Про це пише ізраїльське видання Haaretz з посиланням на джерела в американському Конгресі.

Читайте такожСША можуть запровадити більше санкцій проти РФ - радник Трампа

Якщо демократи отримають хоча б на 23 місця більше після виборів 6 листопада, вони отримають контроль над нижньою палатою американського парламенту. І це буде вперше з 2011 року. Таким чином, вони зможуть визначати, які законодавчі ініціативи розглядати у палаті і грати більшу роль державних витратах, а також у процесі написання законопроектів. Також Демократична партія зможе кинути виклик зовнішній політиці президента Дональда Трампа.

Однак, їй все ж доведеться співпрацювати з Республіканською партією, яка, швидше за все, збереже контроль в Сенаті. Тож найбільший вплив демократи зможуть проектувати через контроль над комітетами з питань збройних сил, розвідки і зовнішньої політики. Якщо ж республіканці збережуть за собою більшість у Палаті представників у вівторок, вони підтримають політичні підходи Дональда Трампа, який тижнями проводив агітаційну кампанію. Кілька впливових республіканців йдуть на пенсію. Тож це може відкрити двері для намірів президента США скоротити допомогу країнам Центральної Америки і скоротити зовнішньополітичний бюджет на 30%.

Втім, видання зауважує, що демократи планують дати поштовх розслідуванням, пов’язаним з Росією. Зокрема, вони хочуть з’ясувати, які ділові зв’язки і конфлікти інтересів поєднують Трампа і Москву. Але з політичної точки зору, Палата представників на чолі з демократами ще більше покарає Росію за втручання у американські вибори, вторгнення в Україну і втручання в сирійську громадянську війну.

Читайте такожВолкер дав зрозуміти, що санкції проти Росії лише посилюватимуться

Нижня палата Конгресу буде просувати запровадження нових санкцій включно з тими, які вдарять по суверенному боргу Росії. Також демократи будуть активно змушувати Трампа виконувати закон про санкції від серпня 2017 року, від чого він ухилявся майже весь поточний рік.

«Трампу доведеться прийняти політичні підходи, які не викликають в нього ентузіазму», - сказав колишній чиновник Конгресу і Держдепартаменту США Ілан Голденберг.

Також депутати Конгресу будуть вимагати розкриття більшої кількості деталей розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна за зачиненими дверима минулого літа. Білий дім досі мовчить про них.