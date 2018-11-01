Уперше за 12 років з Греції до Македонії прибув пасажирський літак (фотогалерея)

Авіасполучення між країнами припинилося у 2006 році.

Перший за 12 років пасажирський літак між Грецією та Македонією приземлився в македонській столиці Скоп’є.

Це є ще одним знаком покращення стосунків між двома державами, пише Радіо Свобода.

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Віце-прем’єр-міністр Македонії Буджар Османі, який був на борту літака з Афін, заявив, що нове авіасполучення «символізує нове стратегічне партнерство в регіоні».

Авіасполучення між країнами припинилося у 2006 році після того, як Македонія змінила назву свого головного аеропорту в Скоп’є і присвятила її Александру Македонському.

У лютому 2018 року назву летовища знову змінили на тлі процесу вирішення суперечки між Грецією та Македонією. Об’єкт назвали «Міжнародним аеропортом Скоп’є».

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Народного зібрання Македонії схвалили пропозиції уряду про початок внесення змін до Конституції щодо зміни назви країни.