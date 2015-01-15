Мусульманин, який врятував 15 заручників у кошерному магазині, стане громадянином Франції

Лассана Батілі, виходець із Малі, який врятував кількох заручників під час недавнього захоплення кошерного супермаркету в Парижі, отримає французьке громадянство, повідомляє BBC.

Він вкрив людей в холодильній камері під час захоплення супермаркету ісламістом Амеді Кулібалі. Це сталося через два дні після нападу на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

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Церемонія надання громадянства, на якій буде головувати міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, відбудеться наступного вівторка.

Майже 300 тисяч осіб підписали петицію про надання Батілі французького громадянства.

Він живе у Франції з 2006 року і в липні 2014 подав заяву про натуралізацію.