Книга рекордів Гіннесса назвала головне досягнення 2014 року (фото, відео)



Творці - росіянин Сергій Сидоров і громадянка Франції Ельвіра Газізова, пише ZN.UA.

Як повідомляється на офіційному сайті видання, на мозаїці, яку назвали Гігантська бочка, показані давньогрецькі боги, види Санкт-Петербурга і Бордо.

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Робота зайняла площа 155 квадратних метрів. Для його складання знадобилося 285 тисяч пробок і 270 кілограмів клею.

У 2014 році цю роботу показали на набережній французького міста на щорічному фестивалі вина.

Головне досягнення року обирали в ході інтернет-голосування.