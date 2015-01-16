Книга рекордів Гіннесса назвала головне досягнення 2014 року (фото, відео)
03:21, 16 січня 2015Світ
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Творці Книги рекордів Гіннесса визначили головний успіх 2014 року. Ним стала величезна мозаїка з пляшкових пробок у вигляді бочки.
Головним досягненням 2014 року стала величезна мозаїка з пляшкових пробок у вигляді бочки / GuinnessWorldRecords
Творці - росіянин Сергій Сидоров і громадянка Франції Ельвіра Газізова, пише ZN.UA.
Як повідомляється на офіційному сайті видання, на мозаїці, яку назвали Гігантська бочка, показані давньогрецькі боги, види Санкт-Петербурга і Бордо.
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Робота зайняла площа 155 квадратних метрів. Для його складання знадобилося 285 тисяч пробок і 270 кілограмів клею.
У 2014 році цю роботу показали на набережній французького міста на щорічному фестивалі вина.
Головне досягнення року обирали в ході інтернет-голосування.
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