Меркель випадково назвала антисемітизм громадянським обов'язком Німеччини

Про це пише Лента.ру з посиланням на газету Rheinische post.

«Антисемітизм є нашим урядовим і громадянським обов'язком», - сказала Меркель у промові перед бундестагом, федеральним зборами ФРН. Вона додала, що це також стосується і «нападів на мечеті».

Застереження канцлера змінило сенс її заяви. У виправленому варіанті промови зазначається, що в Німеччині не повинно бути місця для ненависті до євреїв і мусульман.

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Раніше канцлер Німеччини виступила з критикою на адресу акцій правого руху «Європейці-патріоти проти ісламізації Заходу» (PEGIDA), підкресливши, що «ворожості до іноземців» не може бути місця в ФРН.

Масові антиісламські демонстрації проходять в Німеччині з жовтня 2014 року. Наймасштабніша акція пройшла у вівторок, 13 грудня, в Дрездені, в якій брало участь близько 25 тисяч осіб. Прихильники PEGIDA вимагають посилення міграційних законів та обмеження потоку біженців в країну.