Лист Бодлера перед невдалим самогубством пішов з молотка

В той день Бодлер завдав собі поранення, але воно виявилося не смертельним - після тієї невдалої спроби він прожив ще 22 роки.

Лист французького поета Шарля Бодлера, в якому він повідомляв про бажання покінчити з собою, пішов з молотка за 234 тис. євро. Це в тричі вище очікуваної суми.

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Послання датується 30 червня 1845 року. У ньому поет написав своїй коханій Жанні Дюваль, що до моменту, коли вона буде його читати, він вже мертвий, передає Бі-бі-сі. Причиною рішення вбити себе він назвав нездатність впоратися з нудьгою.

В той день Бодлер завда собі поранення, але воно виявилося не смертельним - після тієї невдалої спроби він прожив ще 22 роки. За цей час він написав свої головні твори, в числі яких поетична збірка "Квіти зла".

Вважається, що це один з перших творів, які повернули садистські принципи в літературу після маркіза Де Сада. "Я рана - і удар булатом. Рука, роздроблена катом, і я ж - катова рука!" - писав Шарль Бодлер у "Квітах зла".

Бодлер познайомився з Дюваль в 1842 році, після її переїзду до Франції з Гаїті. Вони були разом 20 років до її смерті в 1862 році. Поет називав її чорною Венерою і обожнював її. Незадовго до її смерті, а померла вона, як повідомляється, від сифілісу, її портрет написав один із засновників імпресіонізму Едуард Мане.

Сам Бодлер помер у 1867 році в психіатричній лікарні. Причиною смерті теж, нібито, став сифіліс.

Аукціонні будинки нерідко виставляють на торги листи відомих особистостей. У 2014 році в Каліфорнії було продано лист до Мерилін Монро, який написав її тодішній чоловік - бейсболіст Джо Ді Маджіо. Лист було продано за $78 тис.

Ді Маджіо написав листа після прес-конференції, на якій Мерилін Монро оголосила, що розлучається з ним - усього через дев'ять місяців після їхнього весілля в 1954 році. Сам Ді Маджіо розлучатися не хотів і просив Мерилін передумати.

У 2006 році в Парижі 26 листів французького філософа Вольтера імператриці Катерині II було продано за рекордну на той момент суму в $750 тис. Купив листи російський арт-дилер. 26 листів датовані 1768-1777 роками, коли Катерина правила Росією, а Вольтер жив у Швейцарії. Деякі послання підписані "Старий відлюдник", а в інших філософ називає себе просто "V".