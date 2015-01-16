Обама і Кемерон обговорять кібербезпеку на переговорах у Вашингтоні
09:09, 16 січня 2015Світ
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Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон обговорять в п'ятницю на переговорах у Вашингтоні питання національної безпеки.
REUTERS
Передбачається, що Обама і Кемерон оголосять про плани співпраці розвідок і служб безпеки двох країн з боротьби з кібератаками, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Лідери Британії та США раніше домовилися про створення спільних підрозділів експертів по боротьбі з кіберзлочинністю. Обидві країни також проведуть навчання з відбиття кібератак.
Читайте такожКемерон і Обама домовилися про консолідований тиск на РосіюЗа словами Кемерона, необхідність співпраці спецслужб стала ще більш актуальною у зв'язку з величезною небезпекою, яку являє собою ісламський екстремізм.
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