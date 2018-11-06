Генсек НАТО висловився за діалог з Росією

Незважаючи на всю політичну напруженість, Заходу вдається знаходити рішення проблем із РФ, нагадав глава Північноатлантичного альянсу.

Незважаючи на напружені відносини з Москвою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився за діалог з Росією.

"Ми хочемо не конфронтації, а діалогу з Росією", - заявив Столтенберг в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому у вівторок, 6 листопада, передає dw.com.

При цьому, за словами керівника НАТО, Заходу "не можна бути наївним", а слід "триматися гуртом перед Москвою". "Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт і Віллі Брандт у часи холодної війни ми дізналися, що з Росією потрібно говорити", - зазначив Столтенберг.

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Незважаючи на всю політичну напруженість, Заходу вдається знаходити рішення проблем із РФ, нагадав глава Північноатлантичного альянсу.

Найбільшою небезпекою для світу сьогодні є непередбачуваність міжнародної політики, вважає Єнс Столтенберг.

За словами генсека НАТО, в часи холодної війни Захід і Східний блок були ворогами один одному, проте сьогодні "виклики - більш комплексні".

"З європейської історії всі ми дізналися, що витрати на війну набагато більші, ніж ціна миру", - нагадав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). За його словами, в питанні про ДРСМД слід пам'ятати, що проблема полягає в розробці Росією нових ракет.