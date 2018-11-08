Лобове зіткнення двох автобусів в Африці: загинули до півсотні людей (фото)

Причиною ДТП могла стати погана дорожня інфраструктура або незадовільний стан транспортних засобів.

На північному сході Зімбабве внаслідок лобового зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє The Herald.

Аварія сталася неподалік від міста Русапе на 166-му кілометрі траси Хараре - Мутаре. Інформацію про кількість загиблих підтвердила місцева поліція. У той же час, за даними видання, у ДТП також постраждали близько 70 пасажирів.

За даними окружного комісара, влада країни звернулися за допомогою у приватні клініки, оскільки державні установи переповнені.

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За попередніми даними, причиною ДТП могла стати погана дорожня інфраструктура або незадовільний стан транспортних засобів.

Заступник міністра промисловості і торгівлі Зімбабве Рай Моді на своїй сторінці у Twitter висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в китайському місті Ланчжоу (провінція Ганьсу) в результаті аварії за участю 31 автомобіля загинули щонайменше 11 людей, більше 30 постраждали.