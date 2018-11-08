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Лобове зіткнення двох автобусів в Африці: загинули до півсотні людей (фото)

09:58, 08 листопада 2018
Світ
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Два автобуси зіткнулися лоб в лоб / фото: The Herald

Про це повідомляє The Herald.

Аварія сталася неподалік від міста Русапе на 166-му кілометрі траси Хараре - Мутаре. Інформацію про кількість загиблих підтвердила місцева поліція. У той же час, за даними видання, у ДТП також постраждали близько 70 пасажирів.

За даними окружного комісара, влада країни звернулися за допомогою у приватні клініки, оскільки державні установи переповнені.

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За попередніми даними, причиною ДТП могла стати погана дорожня інфраструктура або незадовільний стан транспортних засобів.

Заступник міністра промисловості і торгівлі Зімбабве Рай Моді на своїй сторінці у Twitter висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в китайському місті Ланчжоу (провінція Ганьсу) в результаті аварії за участю 31 автомобіля загинули щонайменше 11 людей, більше 30 постраждали.

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Теги: #ДТП#Зімбабве