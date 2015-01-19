У Копенгагені пройде акція проти ісламізації Європи
08:50, 19 січня 2015Світ
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Німецький рух PEGIDA ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу") анонсував проведення чергової акції.
У Данії пройде акція проти ісламізації Європи / фото УНІАН
Очікується, що вона пройде в понеділок, 19 січня, в Копенгагені, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.
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За словами організаторів акції, у ній може взяти участь понад 300 осіб. Акцію, яка повинна була пройти в Дрездені, довелося скасувати з міркувань безпеки.
У PEGIDA зазначили, що вони обговорять скасування демонстрації з відомствами поліції і державної безпеки. Можливо, демонстрація буде перенесена на 26 січня.
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