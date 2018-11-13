Bild: Росія скористалася відчаєм людей на Донбасі й заманила їх на "вибори" похоронними подарунками

Це були фальшиві «вибори» для легітимізації несправжніх «лідерів» фальшивих «республік», якими керує Москва.

На окупованих Росією територіях України в минулу неділю відбулося щось, що місцеві бойовики і Москва називають «виборами».

В результаті два «республіканські лідери» Донецька (нібито 60,9% підтримки) і Луганська (68,3%) закріпили за собою свої посади після вбивства ватажка бойовиків людьми його тимчасового наступника. Дві псевдопартії лишилися найсильнішими у псевдопарлаемнтах, сформувавши там абсолютну більшість. «Явка» в Донецьку нібито склала 80%, а в Луганську – 77%.

Всі ці офіційні цифри спецслужби України і так повідомили ще до так званих «голосувань», які не мали нічого спільного з легітимними виборами і демократією. Про це пише німецьке видання Bild.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон чітко заявили у неділю, що так звані «вибори» політично неприйнятні. Німецький федеральний уряд заявив, що офіційні Берлін і Париж наголосили на суперечності цих подій в Донецьку і Луганську «духу Мінських угод». Власне, пункт 4 Мінських угод говорить: «В перший день після відведення важкого озброєння буде розпочато діалог про можливість проведення регіональних виборів відповідно до закону України». Але Росія все одно визнала незаконні «вибори». І як кажуть інсайдери, вона навіть їх сама і провела.

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Журналісти Bild дізналися від джерел в дипломатичних колах України про виправдання, яке Москва вигадала собі цього разу. Тижнями вона намагалася переконати ООН і ОБСЄ, що Мінські угоди зобов’язують провести за українським законом «лише регіональні вибори». А вибори президентів і парламенту «двох народних республік» цей пункт нібито не стосується.

«Це абсурдне перекручування демонструє, що для Кремля Мінські угоди не мають жодного значення», - пише видання.

Щоб попри всю абсурдність і відсутність будь-якого вибору люди на окупованих територіях таки прийшли на дільниці, так звані «народні республіки» зробили ставку на «похоронні подарунки». В Луганську виборцям роздавали картки для поповнення рахунку мобільного зв’язку. Кожен включно з «лідером республіки» йшли в кабінку для «голосування» зі скретч-карткою на 100 російських рублів. А перші виборці навіть отримали поповнення на 300 рублів.

В обох окупованих містах на дільниці підігнали вантажівки з овочами, які можна було купити за заниженою ціною. Тож черги за харчами були в рази довші, ніж на так звані «вибори». Таким чином, місцеві «правителі» змогли зіграти на відчаї людей, яким доводиться жити під російською окупацією. А щоб надати «виборам» бодай вигляду легітимності, «республіки» стягнули правих і лівих екстремістів з усієї Європи, щоб вони були «спостерігачами». При цьому, всі вони перетнули кордон України незаконно через ділянку, яку захопили російські сили.

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Німецьке видання зауважує, що роль так званих «спостерігачів» зіграли не лише представники угорської партії Jobbik і бельгійської Vlaams Belang, а й німецької праворадикальної Alternative für Deutschland. Міський голова міста Квакенбрюкер і лідер Die Linke в місті Андреас Мауер навіть звинуватив владу України нібито в спробі «сфальсифікувати вибори» в так званій «ДНР». Цікаво те, що в червні німецький суд засудив самого Маура до семи місяців і одного тижня у в’язниці за підозрою і фальсифікаціях під час виборів.

«Так звані вибори у так званих «народних республіках» - це очевидне порушення Мінських угод. Без підтримки Кремля вони б ніколи не відбулися», - сказав представник партії «Зелених» в комітеті Бундестагу з питань політики щодо Східної Європи Мануель Саррацин.

Німецький політик додав: «Ми стали свідками фальшивих виборів для легітимізації маріонеток Путіна в фальшивих республіках».