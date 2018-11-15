Newsweek: У Європі може статися нищівне виверження супервулкана

Останнє його виверження сталося аж в 16-му столітті.

Один із найнебезпечніших у світі супервулканів накопичує магму, переходячи в стан, який зазвичай спостерігається перед виверженням. І якщо воно станеться, це може завдати нищівний удар по місту на півдні Італії, розташованому неподалік.

Як пише Newsweek, вчені наголошують, що виверження не можна назвати неминучим. Але нинішній стан Флегрейських полів вказує на те, що це може статися «в якийсь момент у майбутньому». Флегрейські поля – це один з небагатьох активних супервулканів у світі. Він лежить за дев’ять миль на захід від міста Неаполь, в якому мешкає 1,5 мільйона людей. Останнє виверження супервулкану сталося в 1538 році. Ця подія увійшла в історію під назвою вибух Монте-Нуово. Однак, 40 тисяч років тому тут сталося надзвичайно потужне виверження, яке поступається лише історичному рекордсмену в Йєллоустоні.

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За останні 60 років вулканічний регіон, який складається з 24 кратерів і утворень, демонстрував ознаки активності. Тож вчені досліджували його і пильно стежили, щоб краще зрозуміти, коли настануть великі зміни. В останньому дослідженні команда дослідників на чолі з Франческою Форні з ETH Zurich аналізувала зразки каміння, мінералів і скла, які лишилися після 23 вивержень Флегрейських полів за останні 60 тисяч років. Аналізуючи елементи в цих зразках, дослідники змогли визначити, що сталося до і після вибухів супервулкана.

Вчені виявили, що під вулканічною системою накопичується магма, а сама вона переходить в новий цикл кальдери. Це може вказувати на наближення нової фази, яка закінчиться потужним виверженням. Втім, найближчим часом воно навряд чи станеться. Аналіз зразків показав серйозні зміни в температурі і вмісту води в магмі в певних точках, де раніше відбувалися виверження Флагрейських полів.

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Кількість мінералів у магмі з часом все більше скорочується, а води – збільшується. Подібні зміни відбувалися і перед вибухом Монте-Нуово.

Після подій Монте-Нуово супервулкан перейшов у «нову фазу» сплячки. Але в 1950-х роках були три «головні періоди неспокою», які вказали на його пробудження.