У Норвегії проходять багатотисячні протести проти обмежень на аборти

Норвежці вважають, що новий закон про аборти обмежує права жінок, оскільки вони мають право самі приймати рішення.

Тисячі людей по всій Норвегії взяли участь у демонстраціях протии обмежень на аборти.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Коли християнські демократи почали переговори з опозиційною Партією праці, щоб усунути консервативний уряд країни прем’єр Ерна Солберг запропонувала обговорити питання обмежень на аборти.

Цей аргумент допоміг у переконанні християнських демократів проголосувати про приєднання до керівної коаліції. Це дозволить Солберг утримати більшість в парламенті до виборів 2021 року.

Християнські демократи виступають за обмеження на аборти, зокрема, хочуть заборонити переривати вагітність після 12 тижня за винятком випадків, коли йдеться про вроджені вади чи загрозу життю.

В Осло демонстранти пройшли ходою по центру міста, тримаючи банери "Моє тіло – моє діло" і "Захистимо аборти".

"Новий закон, який пропонується обмежує права жінок. Гадаю, жінка має сама вирішувати" - сказала одна з учасниць акції.

Опитування показують, що 68% норвежців не підтримують зміну законодавства про аборти, за зміни лише 16%.

З 1978 року у Норвегії дозволені аборти після 12 тижня вагітності за дозволом двох лікарів. При цьому і їх рішення може бути оскаржене.