Церемонію "Оскара" скоротять через пожежу в Каліфорнії

Так, скоротять церемонію вручення почесних нагород Governors Awards за заслуги у кінематографі.

Американська академія кінематографічних мистецтв змінить формат своєї другої після «Оскару» найбільшої церемонії через масштабні пожежі у Каліфорнії.

Так, скоротять церемонію вручення почесних нагород Governors Awards за заслуги у кінематографі. На червоній доріжці у зірок буде менше часу для фото, а традиційні інтерв’ю перед початком церемонії скасували, передає The Hollywood Reporter.

За словами організаторів Governors Awards, такі зміни внесли через повагу до пам’яті кількох десятків загиблих у каліфорнійських пожежах.

Церемонія запланована на вечір 18 листопада. Статуетки за внесок у розвиток кінематографу отримають публіцист Марвін Леві, композитор Лало Шифрин та акторка Сіселі Тайсон.

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8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнули лісові пожежі, вогонь почав швидко поширюватись через сильний вітер та суху погоду.

За останніми даними, кількість загиблих через потужні лісові пожежі, що продовжують вирувати у Каліфорнії, зросла до 76, зниклими безвісти вважаються понад 1200 осіб. Про це повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що за останні дві доби кількість зниклих безвісти зросла майже на 700 осіб - зараз в цьому списку зазначені 1276 імен. За словами шерифа, в списках зниклих є люди, які перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли до загальної бази. Також деякі з імен дублюються.

Президент США Дональд Трамп 17 листопада відвідав райони, спустошені пожежами, і зустрівся з місцевою владою. Він наполягає, що причина стихійного лиха - у поганому управлінні лісовим господарством.

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Близько 47 тисяч людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. Поблизу узбережжя Малібу зруйновано майже 500 будинків.

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.