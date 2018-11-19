Напередодні другого туру виборів влада Грузії спише кредитні борги для 600 тисяч громадян

Прощення боргів відбуватиметься з 15 по 31 грудня.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе виступив з ініціативою списати банківську заборгованість для 600 тисяч громадян країни. Зокрема, пропонується списати борги за кредитами, розмір яких не перевищує 2000 ларі (755 доларів).

«Загалом, сума заборгованості складає близько 1,5 мільярда ларі (565,3 мільйона доларів). Відповідно до сьогоднішнього рішення, ці борги будуть анульовані», — заявив Батхадзе, пише Ехо Кавказа.

За словами прем’єра Грузії, прощення боргів буде стосуватися близько 150 тисяч соціально незахищених громадян та десятки тисяч людей з інвалідністю.

Прощення боргів відбуватиметься з 15 по 31 грудня.

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Зазначимо, що ініціативу про прощення боргів уряд висунув напередодні другого туру президентських виборів, які відбудуться 28 листопада. У правозахисних організаціях уже заявили, що таке рішення уряду є підкупом виборців та намаганням збільшити кількість схвальних настроїв серед виборців.

Нагадаємо, що за підсумками першого туру президентських виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. Найбільше голосів отримала кандидатка від правлячої партії Саломе Зурабішвілі. Її опонент набрав лише на 1% менше голосів.

Ці вибори президента у Грузії — останні, які відбудуться шляхом прямого загальнонаціонального голосування. Адже згідно зі змінами до Конституції, з 2024 року обирати президента будуть спеціальні виборці, яких призначатиме парламент.

Також, згідно зі змінами до Конституції, які набудуть чинності одразу після інавгурації нового президента, повноваження голови держави будуть обмежені. Тепер він буде повинен узгоджувати всі рішення з урядом. Через перехід до парламентської моделі правління президент буде обраний не на 5, а на 6 років.

З 17 листопада 2013 року посаду президента Грузії займає Георгій Маргвелашвілі.

Також після першого туру президентських виборів влада країни відклала законопроект про вирощування коноплі.