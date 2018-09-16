Грузія розраховує отримати 400 мільйонів доларів від експорту марихуани

Прибуток від експорту марихуани розрахували в Мінфіні Грузії з прогнозом до 2025 року.

До 2025 року від ринку експорту марихуани Грузія може отримати 400 млн доларів доходу.

Про це сказав міністр фінансів країни Іване Мачаваріані, передає Minval.

За його словами, експорт марихуани збагатить скарбницю країни на мільярд ларі (400 млн доларів). Мачаваріані каже, що це дуже швидко зростаючий у світі ринок, який з року в рік збільшується з геометричною прогресією і, згідно з прогнозами, до 2024-2025 років цей ринок складе близько 25 млрд доларів.

"В принципі, це нова галузь... Виробництво з конопель таких продуктів, які використовуються в медичній галузі, є саме новинкою і пов'язане з новими технологіями...Тому і було вирішено включитися в цей процес, посилити наш експортний потенціал, і очікуємо, що протягом найближчих двох-трьох років ми зможемо отримати від експорту 1 млрд ларі, що дуже важливо для грузинської економіки", - пояснив глава Мінфіну.

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Він вважає, що таким чином грузинська економіка отримає досить потужний підйом.

"Аморально пов'язувати це питання з мораллю і моральністю... Ті доходи, які будуть отримані (від експорту марихуани, - ред.) і не тільки звідси, але і від просунутої такими ж інноваційними підходами економіки, ми піднімемо освіту і поборемо бідність і злидні", - заявив міністр.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії 30 липня 2018 року легалізував вживання марихуани.