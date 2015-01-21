Франція витратить додаткові 425 млн євро на боротьбу з тероризмом

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, подібне збільшення витрат необхідно, щоб боротися зі зростаючою загрозою з боку екстремістів, оскільки в одній тільки Франції необхідно тримати під наглядом 3 тисячі осіб.

Нові плани французького уряду стали відповіддю на нещодавні теракти в Парижі, в результаті яких загинули 17 людей.

Вальс також повідомив, що спецпідрозділи по боротьбі з тероризмом будуть краще оснащені і захищені, зокрема куленепробивними жилетами.

Читайте такожФранція найме 2600 поліцейських для боротьби з тероризмомБудуть розширені повноваження розвідувальних служб, у тому числі полегшена процедура отримання дозволів на прослуховування телефонних переговорів підозрюваних у підготовці терактів.

"Ми будемо невпинно боротися з тероризмом", - заявив Вальс.