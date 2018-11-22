Іран дотримується ядерної угоди – МАГАТЕ

Важливо, щоб Іран продовжував повністю виконувати ці зобов’язання, зазначили в МАГАТЕ.

Іран дотримується своїх зобов’язань за ядерною угодою зі світовими державами.

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Про це підтвердило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), передає радіо Свобода. Про це сказав генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано на щоквартальному засіданні керівної ради, до якої входять представники 35 держав.

«Важливо, щоб Іран продовжував повністю виконувати ці зобов’язання», – зазначив Амано, підтвердивши висновки конфіденційного повідомлення, оприлюдненого раніше цього місяця.

Це перше публічне офіційне підтвердження, оприлюднене після запровадження США широких санкцій проти Ірану, зокрема проти нафтового сектора країни, з 5 листопада.

Президент США Дональд Трамп виступав різко проти ядерної угоди ще до свого обрання, а цього року заявив, що Іран порушує, мовляв, «дух» угоди, і не засвідчив Конгресові, що Тегеран дотримується її умов. Відповідно до законодавства США, це поступово повернуло старі санкції, які у США мали статус не скасованих остаточно, а лише зупинених.

Інші учасники угоди – Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай, а також Європейський союз, – разом із МАГАТЕ вже не раз заявляли, що Іран не порушував угоди і що вони мають намір зберегти її чинність і після виходу з неї США. Також і в Тегерані заявляли, що, поки інші учасники угоди дотримуються її, її умови буде далі виконувати й Іран.