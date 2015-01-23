Канада збирається продовжувати чинити тиск на Росію
Канада та її партнери мають намір продовжувати політичну й економічну ізоляцію Росії у випадку, якщо вона не припинить ігнорувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями.
Про це заявив глава МЗС Канади Джон Берд, повідомляє Європейська правда із посиланням на сайт відомства.
"В рамках Всесвітнього економічного форуму я зустрівся з союзниками і партнерами в регіоні, щоб обговорити ситуацію. Ми будемо продовжувати працювати разом, щоб ізолювати Росію політично і економічно, якщо вони хочуть продовжувати цей небезпечний шлях", - сказав він.
За його словами, Росія продовжує поставляти матеріальну допомогу бойовикам, в тому числі важке озброєння, а також продовжує надсилати свої війська.
Читайте такожКанада вводить нові санкції проти РФ"Недавня ескалація військових дій призвела до загибелі цивільних осіб, нещадної і смертельної атаки на Донецький аеропорт і знищення ключових об'єктів цивільної інфраструктури, що посилило вже і без того гостру гуманітарну кризу на Сході Україні", - заявив міністр.
"Канада вимагає від Росії негайно і повністю виконувати свої зобов'язання, прийняті в рамках Мінських угод", - додав він.