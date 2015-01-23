Канада збирається продовжувати чинити тиск на Росію

Про це заявив глава МЗС Канади Джон Берд, повідомляє Європейська правда із посиланням на сайт відомства.

"В рамках Всесвітнього економічного форуму я зустрівся з союзниками і партнерами в регіоні, щоб обговорити ситуацію. Ми будемо продовжувати працювати разом, щоб ізолювати Росію політично і економічно, якщо вони хочуть продовжувати цей небезпечний шлях", - сказав він.

За його словами, Росія продовжує поставляти матеріальну допомогу бойовикам, в тому числі важке озброєння, а також продовжує надсилати свої війська.

Читайте такожКанада вводить нові санкції проти РФ"Недавня ескалація військових дій призвела до загибелі цивільних осіб, нещадної і смертельної атаки на Донецький аеропорт і знищення ключових об'єктів цивільної інфраструктури, що посилило вже і без того гостру гуманітарну кризу на Сході Україні", - заявив міністр.

"Канада вимагає від Росії негайно і повністю виконувати свої зобов'язання, прийняті в рамках Мінських угод", - додав він.