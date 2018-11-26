EUObserver: Росія відкрила третій фронт у війні проти України

Експерти радять США передати Україні протикорабельні ракети для оборони від морських атак Росії.

Росія відкрила вогонь і захопила українські військові кораблі, викликавши тривогу в ЄС і США через ескалацію російської війни проти України.

Драматичні події сталися в неділю, якраз тоді, коли лідери Євросоюзу поверталися з Брюсселю після саміту, присвяченому Brexit. Російський корабель протаранив судно українських ВМС, коли воно прямувало через міжнародні води в Маріуполь. Невдовзі після того інші російські війскові кораблі відкрили вогонь по ще двох українських, поранивши шістьох моряків, двоє з яких зазнали важких ушкоджень. Всі три судна України і 23 українських моряка були схоплені.

"Неспровокована агресія відзначила відкриття третього фронту в російській війні проти України, яка почалася в 2014 році, коли протести в Києві повалили проросійський уряд, а Україна почала зближення із Заходом", - пише EUObserver.

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Видання нагадує, як спочатку Росія анексувала Крим, а тепер наповнює його військовими силами включно з ядерними. Потім вона влаштувала приховане вторгнення на Донбас, через яке понад 10 тисяч людей загинули, а кілька мільйонів мешканців були змушені тікати в інші регіони.

Недільні ж події в Азовському морі можуть мати на меті відновлення популярності Володимира Путіна вдома, оскільки його рейтинг впав до найнижчого рівня за 10 років. Крім того, це може бути сигналом до початку більш широкої агресії. Про це виданню сказав неназваний дипломат ЄС. На його думку, Путін може повернутися до втілення проекту під назвою "Новоросія". Він може спробувати захопити нові території України, щоб сполучити окупований Крим з так званими "ДНР" і "ЛНР", а потім відрізати Київ від виходу в Чорне море.

США відреагували скликанням надзвичайної сесії Ради Безпеки ООН. Євросоюз виступив з більш сором'язливою заявою, закликавши "всі" сторони включно з Україною "діяти максимально стримано, щоб зупинити ескалацію негайно". НАТО оприлюднив схожу заяву. Інші реакції на Заході були більш агресивні ніж та, яку висловив ЄС.

"Ця ескалація - це доказ того, що Росія не зацікавлена в будь-якому результаті переговорного процесу в Україні", - сказав німецький депутат від ХДС Норберт Роеттген, який очолює комітет з закордонних справ у Бундестагу.

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"Ми гостро засуджуємо російські дії, які можуть становити загрозу для стабільності безпеки у Європі", - заявили в польскому МЗС.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд теж засудила російську агресію проти України. Події в Азовському морі відбулися на тлі того, як Євросоюз готується розширити дію санкцій проти Росії. Відповідне рішення буде ухвалене 13 грудня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС і США посилити наслідки для Росії за її поведінку. За словами експерта Atlantic Council Майкла Карпентера, Захід міг би заморозити щонайменше активи одного з російських головних банків, таких як "Сбербанк", "ВТБ" чи "Газпромбанк". А США, які вже передали Україні протитанкові ракети Javelin, могли б розглянути передачу українській армії протикорабельних ракет берегового базування.

"НАТО варто відправити свої кораблі в Азовське море", - вважає експерт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Видання додає, що російський напад на судна України в Азовському морі став одним із останніх епізодів агресії Росії проти Європи. Москва цілий рік грала військовими м'язами в Балтії, влаштувала замах на території Великої Британії, організувала низку кібератак і кампаній з втручання у вибори. Російські військові літаки симулювали атаку на фригат Бельгії під час нещодавніх навчань НАТО у Балтійському морі.

"Це чіткий сигнал від Росії: "Дивіться, що ми можемо і на що ми готові піти", - сказав бельгійський військовий Петер Рамбоер.