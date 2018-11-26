Huffpost: Ненависть до Путіна в Росії зростає, а росіяни говорять про "громадянську війну"

Російський автократ зробив свою країну заручницею його політичної монополії, штовхаючи РФ до крайнощів.

"Буде громадянська війна", - каже таксист у Москві, зауважуючи, що він насправді не таксист.

Круглолиций чоловік на ім'я Ігор має диплом юриста. Але в російській провінції зі своєю освітою йому вдавалося заробити лише трохи більше 300 євро на місяць.

"Цього було не достатньо, щоб прогодувати сім'ю", - каже Ігор, додаючи, що на державній службі у нього були "альтернативні можливості доходу", маючи на увазі хабарі. Але за словами екс-юриста, він не наважився стати корумпованим.

"А ті, хто не краде в цій системі, самі стають обкраденими", - додав він сумно, пише німецька редакція Huffpost.

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Ігор вже кілька місяців живе у Москві. Працюючи по 14 годин щодня, йому вдається заробити понад 1000 євро на місяць. Більшу частину суми він відправляє додому. Видання пише, що поки Москва шалено розвивається, затьмарюючи навіть Берлін, решта регіонів царства Володимира Путіна живе у злиднях. Як драматично описав ситуацію Ігор: "Людям нічого їсти. Буквально".

На питання, чи не звинувачують росіяни у всьому Америку і Захід, як їм радять державні ЗМІ, співрозмовник видання лише похитав головою: "У те, що Захід в цьому винен, все менше вірять. Більшість зляться на президента. Дуже зляться". Як довго російський автократ буде звинувачувати інших у своїх помилках?

Huffpost пише, що суб'єктивна думка московського таксиста підтверджується опитуваннями "Левада Центру", результати якого підтвердили зростання невдоволення у 52 регіонах РФ. Згідно з даними центру, 61% вірять, що Путін несе повну відповідальність за проблеми в країні. І це найвищий показник за весь час. До них можна додати ще 22% тих, хто переконаний у "частковій вині" російського президента. Таким чином виходить, що 83% населення Росії так чи інакше думають, що Путін веде країну не правильним шляхом. І це Заходу варто звернути на це увагу.

Впродовж багатьох років популярність Путіна в Кремлі, так само як у випадку його попередників, трималася на вірі росіян у "хорошого царя", якому лише "злі люди з оточення" і Захід не дають правити справедливо.

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"Стара приказка каже: поганому танцюристу щось завжди заважає. Тепер все більше і більше людей розуміють, що вони живуть так саме через Путіна. Він керує Кремлем вже 18 років. Скільки він ще збирається вдавати, що всі завжди винні окрім нього?" - сказав московський таксист виданню.

Як і у випадку з Михайлом Горбачовим чи Борисом Єльцин, які з часом перетворилися з "людей народу" на антигероїв через дедалі гірше економічне становище, золотий царський трон починає хитатися і під Путіним. З тієї ж причини. Нинішній російський автократ платить ціну і за те, що повністю підігнав політику під себе. Через таку політичну монополію Путіна сильно лякає те, що лише через півроку після того, як він "отримав" на так званих "виборах" 77% голосів, його тепер підтримують лише 55% росіян.

Для демократій це все одно високий рейтинг, але не для авторитарних режимів, таких як російський. Рейтинг володаря Кремля не просто один з найнижчих з 2001 року. Він фактично такий же, яким був 7 років тому, коли масові протести проти фальсифікації виборів створили сильний тиск на Путіна. Для багатьох у Москві це зловісний знак.

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Війни в Україні і Сирії якийсь час відволікали росіян від їхніх особистих проблем. Але цей ефект зник. Так вважає полковник запасу ФБС і колишній заступник голови комітету Держдуми з безпеки Геннадій Гудков.

"В уряду немає рецептів проти втрати довіри. Це робить його непередбачуваним. І це дуже небезпечно як для Росії, так і для всього світу", - сказав він.

Він додав, що оскільки реформ і можливості протестувати мирно у Росії немає, все може дійти до крайнощів. Гудков не виключає, що у РФ може початися "кровопролиття і громадянська війна".