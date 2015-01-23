Вакцину проти Еболи направили до Ліберії – BBC

У першій партії 300 доз вакцини. Очікується, що експериментальне лікування отримає 10 тисяч людей, в тому числі лікарі, що працюють у трьох найбільш уражених вірусом країнах Африки - Ліберії, Гвінеї і Сьєрра-Леоне, передає BBC Україна.

Ще 10 тисяч людей отримають плацебо.

Вакцину розробила британська компанія GlaxoSmithKline спільно із Національним інститутом здоров'я США.

Версію вакцини уже протестували на 200 добровольцях у Британії, США, Швейцарії та Малі.

Читайте такожВірус Ебола може знищити людиноподібних мавп - вченіМедики очікують, що масштабніші випробування дозволять встановити, чи дає вакцина довгостроковий захист від вірусу Ебола.