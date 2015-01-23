Вакцину проти Еболи направили до Ліберії – BBC
10:56, 23 січня 2015Світ
112 0
До Ліберії вилетів літак із першою партією експериментальної вакцини проти вірусу Ебола.
REUTERS
У першій партії 300 доз вакцини. Очікується, що експериментальне лікування отримає 10 тисяч людей, в тому числі лікарі, що працюють у трьох найбільш уражених вірусом країнах Африки - Ліберії, Гвінеї і Сьєрра-Леоне, передає BBC Україна.
Ще 10 тисяч людей отримають плацебо.
Вакцину розробила британська компанія GlaxoSmithKline спільно із Національним інститутом здоров'я США.
Версію вакцини уже протестували на 200 добровольцях у Британії, США, Швейцарії та Малі.
Читайте такожВірус Ебола може знищити людиноподібних мавп - вченіМедики очікують, що масштабніші випробування дозволять встановити, чи дає вакцина довгостроковий захист від вірусу Ебола.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter