Коаліція завдала 25 авіаударів по позиціях "Ісламської держави"

16:00, 23 січня 2015
Світ
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США в коаліції з союзниками завдали 25 авіаударів по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" в Іраку і Сирії, передає Reuters.

REUTERS

Відзначається, що в Сирії нанесено 12 авіаударів. Крім того, 8 авіаударів припали на іракське місто Мосул.

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21 січня міжнародна коаліція на чолі з США завдала 23 авіаудару по позиціях "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, пише Росбалт.

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