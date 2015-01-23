Коаліція завдала 25 авіаударів по позиціях "Ісламської держави"

Відзначається, що в Сирії нанесено 12 авіаударів. Крім того, 8 авіаударів припали на іракське місто Мосул.

Читайте такожОбама та Кемерон обговорять у Вашингтоні російську агресію, ІДІЛ, Еболу та інші проблеми

21 січня міжнародна коаліція на чолі з США завдала 23 авіаудару по позиціях "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, пише Росбалт.