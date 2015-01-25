Франція блокує проведення надзвичайного засідання Ради ЄС щодо України - джерело

Франція блокує проведення позачергового засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 26 січня, яке ініційоване через загострення ситуації на сході України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у неділю в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

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"Консультації ще тривають, і Високий представник ЄС Могеріні продовжує робити все, щоб таке засідання відбулося цього понеділка. Але Франція блокує такий розвиток подій, мотивуючи тим, що міністр закордонних справ (Лоран Фабіус) не зможе приїхати", - сказав європейський дипломат.

Як відомо, з ініціативою щодо проведення такого засідання виступила головуюча в ЄС Латвія через останні події в Украіні, зокрема, обстріл Маріуполя.