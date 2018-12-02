Макрон після протестів "жовтих жилетів" закликав уряд до переговорів з їхніми представниками

Президент Франції та представники уряду провели надзвичайну нараду через протести, які охопили Париж та інші французькі міста.

Президент Франції Еммануель Макрон після протестів «жовтих жилетів» закликає уряд до переговорів з представниками демонстрантів.

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Як повідомляє "Німецька хвиля", про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, опублікованій у неділю, 2 грудня, після кризової наради керівництва країни. У ній взяли участь також прем'єр-міністр Едуард Філіпп та міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Під час наради її учасники мали розглянути можливість запровадження надзвичайного стану для запобігання насильству під час масових акцій протесту проти підвищення цін на пальне. Макрон доручив прем'єр-міністру країни прийняти в себе представників представлених у парламенті партій та «жовтих жилетів». Переговори мають розпочатися вже в понеділок, 3 грудня, йдеться у заяві уряду.

Як повідомлялося, учасники акції протесту, яких називають «жовті жилети», виступають проти підвищення податків на пальне із 2019 року. Свої акції вони проводять вже не вперше. Проте наймасовішою вона була напередодні, 1 грудня. За словами прем’єр-міністра, в паризькій акції взяли участь близько п’яти тисяч осіб, по всій країні, за повідомленнями французьких медіа, протестували близько 75 тис. осіб.

Протестувальники спорудили барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. За день було здійснено близько 190 підпалів, вогнем пошкоджені шість будівель.

Епіцентром подій стала паризька Тріумфальна арка, розташована на площі Шарля де Голля у центрі міста.

Під час саміту «Групи двадцяти» в Аргентині Макрон підкреслив, що завжди чутиме опозицію, але ніколи не прийме насильство.

У неділю, 2 грудня, акція продовжилась: в місті розбиті шибки у місцевих крамницях, спалені автівки. Понад 100 осіб постраждали, у тому числі й правоохоронці.

Макрон відвідав місця масових протестів у Парижі, зокрема, Тріумфальну арку, де демонстранти понаписували гасла за його відставку. Також він зустрівся з власниками магазинів, що були пошкоджені під час сутичок. Французький президент подякував правоохоронцям та заявив, що порушники правопорядку мають постати перед судом. При цьому учасники протесту «жовтих жилетів» освистали Макрона.