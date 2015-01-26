У понеділок Радбез ООН знову збереться говорити про Україну

00:07, 26 січня 2015
Світ
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Позачергове засідання Ради Безпеки ООН щодо Маріуполя відбудеться 26 січня у другій половині для за місцевим часом.

Reuters

Про це повідомив представник України у РБ ООН Юрій Сергєєв, пише Українська правда

"Позачергове засідання РБ ООН щодо Маріуполя відбудеться завтра у другій половині для за місцевим часом", - зазначив він. 

"Думаю, дискусія в РБ щодо обстрілів Маріуполя буде відрізнятися від усіх попередніх", - додав Сергєєв.

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Як відомо, 25 січня Росія заблокувала заяву Радбезу ООН про ситуацію на Донбасі після обстрілів Маріуполя 24 січня.

Великобританія виступила з ініціативою спільної заяви, однак його ухвалення зірвалося через позицію Росії - представник Москви виступив проти пропозиції Лондона засудити заяви одного з лідерів бойовиків - Олександра Захарченка, який оголосив про початок наступу на Маріуполь.

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