Меркель закликала Путіна до деескалації конфлікту на Донбасі

00:39, 26 січня 2015
Світ
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Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна до деескалації конфлікту на Донбасі та чинити тиск на бойовиків з метою врегулювання ситуації. 

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні МЗС ФРН, пише Українська правда . 

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"У бесіді з президентом Путіним канцлер ФРН закликала його до уникання подальшої ескалації конфлікту, діяти у напрямку реалізації Мінських угод та чинити тиск на сепаратистів. Як сторона, яка підписала Мінські угоди, вони мали б сісти за стіл з Контактною групою і дотримуватися угоди", - підкреслюється у повідомленні. 

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