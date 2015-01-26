Меркель закликала Путіна до деескалації конфлікту на Донбасі
00:39, 26 січня 2015Світ
788 0
Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна до деескалації конфлікту на Донбасі та чинити тиск на бойовиків з метою врегулювання ситуації.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні МЗС ФРН, пише Українська правда .
Читайте такожУ Німеччині пояснили, що "зона вільної торгівлі" з Росією - лише ідея, а не пропозиція
"У бесіді з президентом Путіним канцлер ФРН закликала його до уникання подальшої ескалації конфлікту, діяти у напрямку реалізації Мінських угод та чинити тиск на сепаратистів. Як сторона, яка підписала Мінські угоди, вони мали б сісти за стіл з Контактною групою і дотримуватися угоди", - підкреслюється у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter