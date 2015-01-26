Меркель закликала Путіна до деескалації конфлікту на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні МЗС ФРН, пише Українська правда .

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"У бесіді з президентом Путіним канцлер ФРН закликала його до уникання подальшої ескалації конфлікту, діяти у напрямку реалізації Мінських угод та чинити тиск на сепаратистів. Як сторона, яка підписала Мінські угоди, вони мали б сісти за стіл з Контактною групою і дотримуватися угоди", - підкреслюється у повідомленні.