Франція почала розслідування щодо причетності Росії до протестів «жовтих жилетів»

Близько 600 прокремлівських акаунтів у Twitter активізувалися на тлі масштабних протестів у Франції.

Французька влада проводить розслідування можливого втручання Росії у масові акції протесту «жовтих жилетів», що охопили багато міст країни.

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Про це, як повідомляє Bloomberg, заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан.

«Зараз ведеться розслідування», — сказав Ле Дріан. «Я не буду коментувати, поки слідство не зробило висновків», — цитує агентство міністра. За його словами, за ситуацією стежать французькі спецслужби.

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані «Альянсу за захист демократії» - підрозділи Фонду Маршалла, який веде моніторинг проросійських акаунтів у соцмережах, близько 600 прокремлівських акаунтів у Twitter активізувалися на тлі масштабних протестів у Франції. Одним із топових хештегів для них став #giletsjaunes – французька назва протестного руху - так званих «жовтих жилетів».

Відзначається, що акаунти в Twitter, які моніторив «Альянс», зазвичай зосереджені на американських чи британських новинах. В останні дні протести у Франції стали для них однією з головних тем, зазначає медіа-аналітик «Альянсу» Брет Шафер. За його словами, це «дуже сильний показник того, що існує інтерес у перебільшенні конфлікту», для аудиторії за межами Франції. Головна тема недавніх твітів, як наголошується, полягає в тому, що французькі правоохоронні органи нібито готові збунтуватися. Дана теза, не підкріплена фактами, за словами Шафера, схожа на інші кампанії Кремля з дезінформації, які прагнули породити недовіру до західних урядів і показати, що ліберальні демократії перебувають у занепаді. Велика частина матеріалів, які репостятся в Twitter, беруться з російських пропагандистських ресурсів, таких як Sputnik news, RT, Ruptly.

Нагадаємо, протестні акції через підвищення цін на пальне почалися у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тис. осіб. Демонстранти, крім проведення мітингів, блокували дороги, АЗС, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися, досягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали. Напередодні повідомлялося, що у Франції в акції «жовтих жилетів» взяли участь 125 тис. осіб, 1385 були затримані під час заворушень.

У СБУ України також заявили, що Спецслужби Росії організовують заворушення у Франції і планують аналогічні провокації в Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та в інших країнах Європи.

Відзначається, що в останні роки Росія наполегливо намагалася взяти під контроль європейські радикальні суспільно-політичні структури.

Як повідомлялося, 8 грудня по Франції прокотилася чергова хвиля протестів «жовтих жилетів», порядок в країні забезпечували 89 тисяч правоохоронців. Вздовж вулиць Парижа стояли поліцейські фургони та бронемашини, ще до початку акції правоохоронці затримали більше 300 осіб. Під час акції двоє французів - пособників бойовиків розгорнули прапор терористичної організації «ДНР».