Онук Сталіна назвав Путіна "безмозким" і нагадав про роль українців у перемозі над нацизмом

Про це пише gordonua.com з посиланням на матеріал The Daily Mail.

Джугашвілі розкритикував анексію Криму зазначивши, що повертати півострів можна було не силою, а юридично.

"В крайньому разі, можна було купити півострів. Можна було щось зробити, а не силоміць відбирати територію. Тепер вони говорять про Малоросію. Часи вже не ті. Вже 21 століття, а методи наших лідерів залишилися старими. Чому це відбувається?" - сказав він.

Онук Сталіна також вважає, що Росія не має права шантажувати Україну ціною на газ, оскільки українці, білоруси та інші народи колишнього СРСР мають на нього право.

Читайте такожКолишня бранка Освенціма назвала Путіна спадкоємцем Гітлера"Під час Другої світової війни росіяни, українці, білоруси та інші нації разом боролися проти нацизму в складі Червоної армії, захищаючи свою країну і її ресурси. Ми відокремилися один від одного, коли СРСР розпався. Але чому б не продавати Україні ці ресурси за більш низькою ціною? Предки українців захищали ці ресурси. Чому тепер ми вимагаємо від них вищу ціну, ніж від Німеччини? Хіба це справедливо? Це все тому, що злодії прибрали до рук владу, а не розумні люди", - вважає Джугашвілі.

На його думку, очільник РФ хоче, щоб росіяни його жаліли.

"Ми бачили Путіна на лижах, потім в субмарині, а потім без сорочки. Це демонструє лише безмозгкість, от і все. Вони хочуть викликати співчуття у людей і вишикувати на підтримку цих жалощів, щоб люди кричали: "Ми не віддамо нашого Путіна", - переконаний Джугашвілі.