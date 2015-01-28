Медведєв схвалив антикризовий план

Про це повідомила його прес-секретар Наталія Тімакова, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як очікується, повний текст документа буде опублікований на сайті уряду в середу. Раніше міністр фінансів Антон Сілуанов повідомив, що антикризовий план був прийнятий на нараді у президента Володимира Путіна в понеділок.

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За словами Сілуанова, план не передбачає додаткового фінансування з бюджету.

"Усі ресурси, які будуть виділені на реалізацію цього плану, будуть знайдені за рахунок антикризового резерву, сформованого в бюджеті", - заявив раніше міністр.

На початок року обсяг антикризового фонду становив 193 млрд рублів, а після ухвалення низки рішень з використанням цих коштів - близько 170 млрд рублів.