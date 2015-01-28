Снігопад завдав Нью-Йорку збиток у 200 мільйонів доларів

Таку оцінку дала аудиторська компанія Moody's Analytics, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Через снігопад і припинення роботи громадського транспорту багато жителів Нью-Йорка, на думку аналітиків, були змушені відмовитися від походів в магазини, відвідування ресторанів, кінотеатрів і музеїв, у результаті чого підприємці недорахувалися виручки.

У свою чергу, віце-президент консультаційної фірми Planalytics Еван Голд зазначив, що північно-східні американські штати, що постраждали від негоди, понесли збитків у 500 мільйонів доларів. За його словами, це не така велика сума, адже в 2014 році збитки від негоди, за різними оцінками, сягали 50 мільярдів доларів.

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