США ввели санкції проти трьох високопосадовців КНДР

Санкції заморожують будь-які активи, які ці посадові особи можуть мати у Сполучених Штатах.

У понеділок США ввели санкції проти трьох північнокорейських офіційних осіб, у тому числі головного помічника лідера КНДР Кім Чен Ина.

Міністерство фінансів США пояснило це «триваючими і серйозними порушеннями прав людини та цензурою», передає Голос Америки.

Санкції «проливають світло на неналежне ставлення Північної Кореї до тих, хто проживає в країні, і служать нагадуванням про жорстоке поводження північнокорейської влади з громадянином США Отто Уормбіром», йдеться в заяві Мінфіну.

Американський студент Отто Уормбір помер у червні 2017 року після 17-місячного тюремного ув'язнення в Північній Кореї. Це негативно позначилось на й без того напружених відносинах між Вашингтоном і Пхеньяном, пов'язаних з ядерною програмою КНДР.

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Неясно, чи було рішення про санкції відносно трьох осіб пов'язано з дипломатичним врегулюванням питання про ядерну програму. Певний успіх у цьому напрямку був досягнутий після зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина в Сінгапурі у червні цього року.

Мінфін США назвав трьох високопосадовців Північної Кореї. Це Рін Хе Чо, очолює Відділ організації і керівництва Робочої партії Кореї; міністр держбезпеки Кен Чон Тхе та директор Департаменту з пропаганди та агітації Кван Хо Пак.

Санкції заморожують будь-які активи, які зазначені посадові особи можуть мати у Сполучених Штатах. Їм також заборонено брати участь у будь-яких операціях з ким-небудь у США.