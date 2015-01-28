Бойовики "Ісламської держави" викрали 30 осіб в Іраку
10:27, 28 січня 2015Світ
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Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) викрали 30 жителів міста Мосул в Іраку.
REUTERS
Про це повідомляє Лентра.ру з посиланням на Iraqi News.
«Члени ІД звинуватили жителів у співпраці з силами пешмерга і відвезли їх у невідомому напрямку», - заявило джерело. Інцидент стався під час одного з рейдів, проведених терористами в місті.
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