Керченську кризу конфіденційно обговорили в Берліні в "нормандському форматі"

Сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання.

Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини, Франції, України та Росії провели переговори щодо керченської кризи в вівторок, 11 грудня, в Берліні.

Про конкретні результати наразі нічого не повідомляється, пише Deutsche Welle.

"Зустріч була конфіденційна", - повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника уряду.

За цими даними, сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання.

Як повідомлялося, про зустріч "нормандського формату" на рівні радників для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

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Напередодні Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Раніше Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".