Прем'єр Греції закликав відмовитися від системи "все включено" в готелях

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас закликав відмовитися від готелів системи «все включено» на курортах країни, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Він назвав принцип all inclusive, при якому туристи не залишають території готелю, загрозою для малого бізнесу.

Ціпрас висловив упевненість, що туристичній індустрії необхідно повернутися ближче до класичної моделі монетизації, коли заробляють як готельєри, так і місцеві ресторани, кафе, бари, магазини та розважальні об'єкти.

Глава уряду обіцяв «приборкати» вектор розвитку індустрії гостинності, який був типовий для Греції в останні десятиліття. Ципрас підкреслив, що мова не йде про повну заборону готелів формату «все включено», але при цьому він буде наполягати на поступовому переході до іншого типу туризму. Для початку готелі, що працюють по даній системі, зіткнуться з підвищенням ПДВ.

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«Ми не хочемо подальшого розвитку поточної агресивної моделі інтенсивної експлуатації туризму», - сказав Ципрас.

Як зазначає видання, туристичний сектор щорічно приносить грецькій економіці до двох мільярдів євро.

Алексіс Ципрас - грецький політик лівих поглядів, голова партії «Сінаспізмос» і лідер Коаліції радикальних лівих сил (СІРІЗА). Став прем'єр-міністром Греції 26 січня 2015 року.