Кількість жертв аварії поїзда в Анкарі досягла семи
09:25, 13 грудня 2018Світ
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Крім того, постраждали 46 людей, стан трьох з них є важким.
REUTERS
Кількість загиблих при зіткненні швидкісного поїзда з локомотивом в Анкарі зросла до семи.
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Про це повідомляє NTV. Як зазначається, жертвами інциденту стали шість пасажирів і машиніст. Крім того, постраждали 46 людей, стан трьох з них є важким.
Раніше в турецькому Мінтрансі поінформували про причини аварії поїзда в Анкарі. Згідно з заявою відомства, на рейках знаходився інший склад, який там не мав бути.
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