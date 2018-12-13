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Кількість жертв аварії поїзда в Анкарі досягла семи

09:25, 13 грудня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це повідомляє NTV. Як зазначається, жертвами інциденту стали шість пасажирів і машиніст. Крім того, постраждали 46 людей, стан трьох з них є важким.

Раніше в турецькому Мінтрансі поінформували про причини аварії поїзда в Анкарі. Згідно з заявою відомства, на рейках знаходився інший склад, який там не мав бути.

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Теги: #поїзд#Анкара