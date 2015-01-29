Кастро зажадав від США припинити економічну блокаду Куби

04:42, 29 січня 2015
Світ
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Економічне та фінансове ембарго США проти Куби з відновленням дипломатичних відносин між двома країнами має припинитися. 

REUTERS

Про це заявив кубинський президент Рауль Кастро, пише РБК.

Виступаючи на третьому саміті глав держав і урядів Співтовариства країн Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC), Рауль Кастро заявив, що "не потрібно вважати, ніби Куба відмовиться від своїх ідеалів незалежності і свободи або своїх принципів заради налагодження дипломатичних відносин з північноамериканською країною".

Куба підтвердила свою готовність нормалізувати дипломатичні відносини з США, проте заявила, що нормалізації не буде, поки не буде вирішена головна проблема - економічна і фінансова блокада. Подібному порушенню прав людини з боку Вашингтона, з його слів, потрібно покласти край.

Кубинський лідер також засудив введення санкцій проти Росії і знову заявив про свою солідарність з Палестиною, підкреслюючи, що США необхідно припинити накладати вето в ООН на підтримуючі палестинців рішення.

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Нагадаємо, президент США Барак Обама в кінці 2014 року заявив про намір відновити відносини з Кубою, яка майже півстоліття знаходиться під дією американських санкцій. Обама провів телефонні переговори з Раулем Кастро. Сторони домовилися відновити дипломатичні відносини між державами.

При цьому Гавана пішла на ряд поступок США, випустивши політичних в'язнів за представленим Вашингтоном списком

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