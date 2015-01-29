Одну із заручниць кафе в Сіднеї застрелила поліція

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NBC News. У суді Нового Уельсу відкрилися слухання у цій справі, де були оголошені висновки коронера.

Мати трьох дітей, адвокат Катріна Доусон отримала шість вогнепальних поранень, в тому числі від рикошетних пострілів. Один з пострілів потрапив у велику кровоносну судину і став смертельним, повідомили в службі дізнання коронера.

Читайте такожУ Сіднеї почали розслідувати загибель заручниківДругий заручник був убитий терористом пострілом у потилицю. Ним був менеджер кафе Торі Джонсон.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року Мен Херон Моніс, також відомий як «шейх Харон», захопив кафе Lindt в центрі Сіднея. У заручниках опинилися 15 осіб: жінки і чоловіки різного віку.