Росія урізає витрати на чемпіонат світу з футболу

Про це повідомив міністр спорту Росії Віталій Мутко, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Що стосується обсягів коштів, як і у всіх відомств, в цілому всі програми скорочені на 10%. В програмі підготовки до чемпіонату світу скорочення зазнали ті статті, які не стосуються інфраструктури", - повідомив Мутко в четвер на зустрічі з журналістами.

Скорочення, за його словами, торкнеться "організаційних питань, субсидій оргкомітету, підготовки до церемонії жеребкування та інших витрат".

Що ж стосується стадіонів, то через подорожчання будматеріалів витрати на їх підготовку зростуть приблизно на 25-30%, сказав Мутко.

"У кожного стадіону 25% структури - це імпорт, - пояснив міністр. - Начинку не всю, на жаль, ми сьогодні можемо замінити".

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Міністр спорту навів два можливі способи вирішення проблеми - перевірити об'єктивність подорожчання будівництва і спробувати скоригувати ціну в бік її зменшення", а також вивчити можливість імпортозаміщення.

Програма підготовки ЧС-2018, затверджена урядом влітку 2013 року, передбачала виділення 664,1 млрд рублів (близько 10 млрд доларів за нинішнім курсом).

Приблизно половину цих коштів виділяв федеральний бюджет, 101,6 млрд рублів (1,5 млрд доларів) - регіональні бюджети, ще 226,3 млрд рублів (3,5 млрд доларів) планувалося отримати з позабюджетних джерел.

В кінці 2014 року Віталій Мутко визнав, що в оргкомітеті ЧС-2018 утворився дефіцит бюджету на наступний рік і що організатори першості планети "розраховують на пожертвування від приватних осіб".