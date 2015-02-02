У Білорусі набув чинності закон проти "зелених чоловічків"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з поправками до закону, воєнний стан в Республіці Білорусь тепер може бути введено, зокрема, на підставі засилання іншою державою або від імені іншої держави на територію країни збройних банд, іррегулярних сил, найманців або регулярних військ.

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Таким чином, законодавці врахували досвід анексії Криму, на території якого діяли "зелені чоловічки", які згодом виявилися російськими військовими без розпізнавальних знаків.