Тисячі угорців протестували проти політики Орбана на зближення з Росією
03:29, 02 лютого 2015Світ
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Кілька тисяч людей зібралися на площі перед будівлею угорського парламенту в Будапешті в неділю, протестуючи проти антиєвропейської орієнтації уряду на чолі з Віктором Орбаном.
REUTERS
Демонстранти вимагали відходу уряду від його нинішньої проросійської політики та дотримання принципів Європейського союзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У країнах ЄС зростає тривога в зв'язку зі зростаючими симпатіями правоцентристського уряду Угорщини до Росії в умовах ескалації конфлікту в Україні.
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Демонстрація протесту була приурочена до візиту канцлера Ангели Меркель в Будапешт. Через два тижні після цього в Угорщину повинен прибути з візитом президент Путін.
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