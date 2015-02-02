Тисячі угорців протестували проти політики Орбана на зближення з Росією

Демонстранти вимагали відходу уряду від його нинішньої проросійської політики та дотримання принципів Європейського союзу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У країнах ЄС зростає тривога в зв'язку зі зростаючими симпатіями правоцентристського уряду Угорщини до Росії в умовах ескалації конфлікту в Україні.

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Демонстрація протесту була приурочена до візиту канцлера Ангели Меркель в Будапешт. Через два тижні після цього в Угорщину повинен прибути з візитом президент Путін.