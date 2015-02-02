У Білорусі невідомий підірвав себе біля магазину в Бобруйську

Про це пише БЕЛТА з посиланням на офіційного представника Слідчого комітету Білорусі у Могилевській області Оксану Соленюк.

"Слідчі у взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ, спеціалістами Державного комітету судових експертиз та МНС працюють на місці вибуху невідомого пристрою в Бобруйську, внаслідок якого загинув чоловік. За попередньою версією, він здійснив самопідрив. Інцидент стався на вулиці Батова близько 21.00 в неділю. Інших загиблих і постраждалих немає", - розповіла Оксана Соленюк.

Читайте такожУ Києві п'яний чоловік на вулиці підірвав гранатуОпитуються очевидці, проводиться огляд місця події, приймаються заходи по встановленню особи загиблого. Для виявлення і фіксації слідів події залучено пересувна криміналістична лабораторія УСК у Могилевській області. Роботу координує начальник управління Слідчого комітету у Могилевській області.

Для надання допомоги на місце події прибула слідча група центрального апарату СК. Призначено низку експертиз, зокрема судово-медична