Москву огорнув отруйний туман і неприємний запах

Про це повідомили в прес-службі московського ГУ МНС, передає Lenta.ru.

Скарги від жителів ряду районів, за даними МНС, надходили протягом неділі, 1 лютого. На неприємний запах, зокрема, скаржилися мешканці Сокільників і Лефортово на північному сході Москви, а також Нагатинського затону на південному сході.

У той же час на південному сході Москви спостерігалося сильне задимлення через пожежу в будівлі бібліотеки Інституту наукової інформації з суспільних наук РАН.

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Працівники пересувної лабораторії МНС підтвердили наявність запаху.

«Зараз здійснюються забори проб повітря на вміст шкідливих речовин, проведеними вимірами перевищень ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що загрожують здоров'ю людей не виявлено», - повідомили у відомстві

Жителям, які відчули хімічний запах, МНС рекомендувало по можливості не виходити з дому, закрити вікна і двері, заткнувши щілини мокрими рушниками. У той же час рятувальники запевняють, що небезпеки для здоров'я людей немає.

«Джерелом запаху є речовина III класу небезпеки», - уточнили у відомстві, не назвавши причину її появи.