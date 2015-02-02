Отруйний туман і неприємний запах у Москві списали на каналізацію

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на радіостанцію «Говорить Москва». Інформацію озвучив черговий офіцер центру управління кризових ситуацій столичного ГУ МНС РФ Андрій Павлів.

За його словами, 1 та 2 лютого перевищень допустимих норм вмісту шкідливих речовин у повітрі влада Москви не зареєструвала. «Якщо є звернення від громадян, служби спеціальної оперативної групи виїжджають на місця і там робляться виміри». За його словами, «запахи йдуть в основному від колекторів».

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Увечері 1 лютого МНС почало здійснювати моніторинг стану повітря у всіх округах Москви через скарги мешканців на неприємний хімічний запах.

Працівники пересувної лабораторії МНС підтвердили наявність неприємного запаху. Однак у відомстві зазначили, що «забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що загрожують здоров'ю людей, не виявлено».