ЗМІ: поляків закликають купувати українські товари

Про це пише сьогодні польська Rzeczpospolita. "Війна призводить до того, що Україна має економічні проблеми. Можна їй допомогти, купуючи місцеві продукти, або виїжджаючи туди на відпочинок", - сказав Якуб Логінов з Українського клубу в Кракові, якого цитує видання.

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Газета зазначає, що туристичні бюро запевняють поляків, що відпочинок в Україні може бути "безпечним, дешевшим і на європейському рівні".