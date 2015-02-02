ЗМІ: поляків закликають купувати українські товари
14:41, 02 лютого 2015Світ
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Громадяни Польщі можуть допомогти Україні економічно, якщо будуть купувати українські продукти і їздити туди на відпочинок.
Громадян Польщі призівают купувати українське / Wikipedia / Olek Remesz
Про це пише сьогодні польська Rzeczpospolita. "Війна призводить до того, що Україна має економічні проблеми. Можна їй допомогти, купуючи місцеві продукти, або виїжджаючи туди на відпочинок", - сказав Якуб Логінов з Українського клубу в Кракові, якого цитує видання.
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Газета зазначає, що туристичні бюро запевняють поляків, що відпочинок в Україні може бути "безпечним, дешевшим і на європейському рівні".
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