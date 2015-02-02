У вузах РФ не визнають "студентів", які записали для українців відеовідповідь про війну на Донбасі - ЗМІ

"Активісти", які записали звернення у відповідь до української молоді не є студентами ні Калінінградського державного технічного університету, ні Балтійської державної академії рибопромислового флоту.

Про це кореспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понеділок повідомив ректор КГТУ, до складу якого входить академія, Володимир Волкогон.

«Я хочу вам сказати, що не значаться у нас такі студенти. В академії у нас взагалі немає профспілкової студентської організації. Дівчина, яка називає себе студенткою університету, не навчається в навчальному закладі. Я ще не встиг розібратися. Щодо інших студентів з'ясовуємо. Поки ясності немає», - розповів Волкогон.

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Зазначимо, що відеоролик, який активісти молодіжного проекту «Сеть» записали і виклали на порталі «Youtube» у відповідь на відеозвернення київських студентів, з'явився в інтернеті 1 лютого 2015 року.

У своєму відеоролику київські студенти закликали російську молодь «підняти інформаційну завісу», «перевіряти те, що чуєте», і «сумніватися в тому, що бачите». У відповідь на це калінінградські студенти заявили про те, що саме українці перебувають в омані щодо війни на Донбасі і дій Росії.

Раніше студенти з України закликали молодь РФ «підняти інформаційну завісу», «перевіряти те, що чуєте», і «сумніватися в тому, що бачите».